FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BT Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in BT Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das BT Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des BT Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,97 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das BT Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 2 522,068 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.02.2024 auf 1,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 643,13 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 73,57 Prozent.

Alle BT Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at