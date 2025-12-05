FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: Hätte sich ein Investment in Burberry vor 10 Jahren inzwischen rentiert?

Heute vor 10 Jahren wurde die Burberry-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12,02 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Burberry-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 831,947 Burberry-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.12.2025 10 091,51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,13 GBP belief. Mit einer Performance von +0,92 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Burberry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,23 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at