Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Performance unter der Lupe
|
24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Compass Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Compass Group-Aktie bei 18,29 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 546,896 Compass Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Compass Group-Papiers auf 24,58 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 442,71 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,43 Prozent erhöht.
Insgesamt war Compass Group zuletzt 41,75 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
