FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compass Group von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Compass Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.11.2024 wurde die Compass Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Compass Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,11 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Compass Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38,300 Compass Group-Anteilen. Die gehaltenen Compass Group-Papiere wären am 14.11.2025 927,23 GBP wert, da der Schlussstand 24,21 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,28 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Compass Group belief sich zuletzt auf 41,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at