FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compass Group von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Compass Group-Aktie Investoren gebracht.

Das Compass Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,62 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 375,657 Compass Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 730,28 GBP, da sich der Wert einer Compass Group-Aktie am 12.12.2025 auf 23,24 GBP belief. Mit einer Performance von -12,70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Compass Group eine Marktkapitalisierung von 39,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at