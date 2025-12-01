FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Compass Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Compass Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,00 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,145 Compass Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.11.2025 auf 23,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,47 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +69,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Compass Group bezifferte sich zuletzt auf 40,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at