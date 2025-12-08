ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|ConvaTec-Investment im Blick
|
08.12.2025 10:04:39
FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden ConvaTec-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,06 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 484,496 ConvaTec-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 110,47 GBP, da sich der Wert einer ConvaTec-Aktie am 05.12.2025 auf 2,29 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,05 Prozent zugenommen.
Insgesamt war ConvaTec zuletzt 4,49 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|ConvaTec PLC
|2,56
|0,00%
