DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|DCC-Performance im Blick
|
10.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel hätte eine Investition in DCC von vor 5 Jahren gekostet
Die DCC-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DCC-Anteile bei 56,39 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die DCC-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,732 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.12.2025 887,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 50,05 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,25 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von DCC belief sich zuletzt auf 4,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DCC plcmehr Nachrichten
|
10.12.25
|FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel hätte eine Investition in DCC von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.12.25
|FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel hätte eine Investition in DCC von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.25
|FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DCC von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
19.11.25
|FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DCC von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Wochentag in London: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse London: FTSE 100 gibt nach (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)