FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel hätte eine Investition in DCC von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in DCC eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die DCC-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DCC-Anteile bei 56,39 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die DCC-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,732 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.12.2025 887,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 50,05 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,25 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von DCC belief sich zuletzt auf 4,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at