DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Frühe Investition
|
19.11.2025 10:05:09
FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DCC von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem DCC-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 58,60 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die DCC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,065 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 841,30 GBP, da sich der Wert eines DCC-Anteils am 18.11.2025 auf 49,30 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,87 Prozent.
Der Marktwert von DCC betrug jüngst 4,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DCC plcmehr Nachrichten
|
19.11.25
|FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DCC von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Wochentag in London: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse London: FTSE 100 gibt nach (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
12.11.25
|FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DCC von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.25
|FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel wäre eine DCC-Kapitalanlage von vor 3 Jahren heute wert (finanzen.at)
|
29.10.25
|FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel hätte eine DCC-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu DCC plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DCC plc
|55,00
|-0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.