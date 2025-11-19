FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DCC von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem DCC-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 58,60 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die DCC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,065 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 841,30 GBP, da sich der Wert eines DCC-Anteils am 18.11.2025 auf 49,30 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,87 Prozent.

Der Marktwert von DCC betrug jüngst 4,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at