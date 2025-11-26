DCC Aktie

DCC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

Profitable DCC-Anlage? 26.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DCC von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DCC-Aktien verlieren können.

Am 26.11.2024 wurde das DCC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56,30 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die DCC-Aktie investiert hat, hat nun 177,620 Anteile im Depot. Die gehaltenen DCC-Anteile wären am 25.11.2025 8 831,26 GBP wert, da der Schlussstand 49,72 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,69 Prozent verringert.

DCC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,76 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

