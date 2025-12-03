DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Langfristige Anlage
|
03.12.2025 10:04:23
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel hätte eine Investition in DCC von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das DCC-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das DCC-Papier bei 43,92 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in DCC-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,277 DCC-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (50,10 GBP), wäre die Investition nun 114,07 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 14,07 Prozent.
DCC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,86 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DCC plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel hätte eine Investition in DCC von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.25
|FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DCC von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
19.11.25
|FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DCC von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Wochentag in London: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse London: FTSE 100 gibt nach (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
12.11.25
|FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DCC von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)