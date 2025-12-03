XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Langfristige Anlage 03.12.2025 10:04:23

FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel hätte eine Investition in DCC von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in DCC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das DCC-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das DCC-Papier bei 43,92 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in DCC-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,277 DCC-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (50,10 GBP), wäre die Investition nun 114,07 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 14,07 Prozent.

DCC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,86 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

