easyJet Aktie

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

Lukratives easyJet-Investment? 28.10.2025 10:03:43

FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in easyJet eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das easyJet-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,20 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 921,599 easyJet-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 338,97 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Papiers am 27.10.2025 auf 4,86 GBP belief. Mit einer Performance von -6,61 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

easyJet war somit zuletzt am Markt 3,66 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

