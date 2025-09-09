easyJet Aktie
|5,49EUR
|0,05EUR
|0,92%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Easyjet nach einer hauseigenen Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Jarrod Castle kam von der "Business Services, Leisure & Transport Conference" mit dem Eindruck, dass im dritten Quartal bislang alles erwartungsgemäß verläuft. Späte September-Buchungen und Streikpotenzial wie beispielsweise in Frankreich könnten das Blatt aber noch zum Positiven oder Negativen wenden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Buy
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,75 £
|
Abst. Kursziel*:
57,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,17%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Analysen zu easyJet plcmehr Analysen
|13:38
|easyJet Buy
|UBS AG
|20.08.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|5,49
|0,92%
