WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften deren Bewertungen ein weiteres Mal unter die Lupe. Er betrachtete dabei die beiden Kennzahlen Roce (Kapitalrentabilität) und EV/Ebit, die den Unternehmenswert im Verhältnis zum operativen Ergebnis setzt. Mit Blick auf Lufthansa und Easyjet schrieb er, dass er, nachdem er beide Kennziffern für 2026 ermittelt habe, sich nun 2027 zuwende. Seinen Prognosen zufolge werden etwa Ryanair und IAG, die derzeit die höheren Renditen erzielten, dies auch im Geschäftsjahr 2027 tun./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,70 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,68 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
