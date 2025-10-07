easyJet Aktie

5,44EUR -0,01EUR -0,26%
easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

07.10.2025 14:57:13

easyJet Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften deren Bewertungen ein weiteres Mal unter die Lupe. Er betrachtete dabei die beiden Kennzahlen Roce (Kapitalrentabilität) und EV/Ebit, die den Unternehmenswert im Verhältnis zum operativen Ergebnis setzt. Mit Blick auf Lufthansa und Easyjet schrieb er, dass er, nachdem er beide Kennziffern für 2026 ermittelt habe, sich nun 2027 zuwende. Seinen Prognosen zufolge werden etwa Ryanair und IAG, die derzeit die höheren Renditen erzielten, dies auch im Geschäftsjahr 2027 tun./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4,70 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plc

Analysen zu easyJet plc

14:57 easyJet Outperform RBC Capital Markets
25.09.25 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 easyJet Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
16.09.25 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

easyJet plc 5,44 -0,26% easyJet plc

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

