easyJet Aktie
|5,19EUR
|-0,05EUR
|-0,92%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Harry Gowers am Mittwoch nach der Auswertung des aktuellen Preismonitors für die europäischen Billigflieger. Der Experte hatte seine positive Empfehlung für Easyjet zuletzt gestrichen und den Papieren den Stempel "Negative Catalyst Watch" verpasst./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Neutral
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,52 £
|
Abst. Kursziel*:
10,64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,52 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,72%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
