FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Entain von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Entain eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Entain-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18,49 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Entain-Aktie investiert, befänden sich nun 54,098 Entain-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 354,88 GBP, da sich der Wert einer Entain-Aktie am 22.07.2024 auf 6,56 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,51 Prozent verringert.

Alle Entain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at