FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresnillo von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Fresnillo-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fresnillo-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Fresnillo-Anteile bei 8,65 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Fresnillo-Aktie investiert, befänden sich nun 1 155,535 Fresnillo-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresnillo-Papiers auf 23,38 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 016,41 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 170,16 Prozent vermehrt.

Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 17,51 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at