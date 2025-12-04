Howden Joinery Group Aktie
FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Howden Joinery Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,27 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 189,753 Howden Joinery Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Howden Joinery Group-Papiers auf 8,18 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 551,23 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,12 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Howden Joinery Group einen Börsenwert von 4,46 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
