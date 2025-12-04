Howden Joinery Group Aktie

Howden Joinery Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Howden Joinery Group-Investment? 04.12.2025 10:03:38

FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Howden Joinery Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,27 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 189,753 Howden Joinery Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Howden Joinery Group-Papiers auf 8,18 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 551,23 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,12 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Howden Joinery Group einen Börsenwert von 4,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Howden Joinery Group PLCmehr Nachrichten