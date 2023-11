FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMI von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in IMI eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der IMI-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10,98 GBP wert. Bei einem IMI-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,107 IMI-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2023 auf 15,67 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,71 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 42,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IMI bezifferte sich zuletzt auf 3,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at