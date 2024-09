FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J Sainsbury-Aktie Anlegern gebracht.

Am 30.09.2014 wurde die J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,52 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das J Sainsbury-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3 976,143 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers auf 3,00 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 920,48 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 11 920,48 GBP entspricht einer Performance von +19,20 Prozent.

J Sainsbury wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,99 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at