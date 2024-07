FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel hätte eine Investition in J Sainsbury von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in J Sainsbury gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die J Sainsbury-Aktie bei 1,97 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 506,586 J Sainsbury-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 291,79 GBP, da sich der Wert eines J Sainsbury-Papiers am 28.06.2024 auf 2,55 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,18 Prozent gesteigert.

J Sainsbury erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at