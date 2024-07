FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel Verlust hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in J Sainsbury-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die J Sainsbury-Anteile bei 2,81 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 356,252 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.07.2024 971,86 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,73 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 971,86 GBP, was einer negativen Performance von 2,81 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von J Sainsbury belief sich zuletzt auf 6,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at