FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,75 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hat, hat nun 133,280 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2024 auf 0,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,46 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,54 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Lloyds Banking Group belief sich zuletzt auf 36,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at