FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Marks Spencer-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Marks Spencer-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 1,23 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 812,678 Marks Spencer-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.12.2025 2 610,32 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,21 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 161,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Marks Spencer einen Börsenwert von 6,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at