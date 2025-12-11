Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Investmentbeispiel
|
11.12.2025 10:03:31
FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Marks Spencer-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 1,23 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 812,678 Marks Spencer-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.12.2025 2 610,32 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,21 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 161,03 Prozent.
Zuletzt verbuchte Marks Spencer einen Börsenwert von 6,48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marks & Spencer plcmehr Nachrichten
|
11.12.25
|FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.12.25
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.12.25
|Handel in London: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marks Spencer von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 startet im Minus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
27.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Marks & Spencer plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marks & Spencer plc
|3,66
|-0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.