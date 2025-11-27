FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde die Marks Spencer-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Marks Spencer-Aktie bei 4,78 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Marks Spencer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 091,132 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Marks Spencer-Aktien wären am 26.11.2025 7 197,67 GBP wert, da der Schlussstand 3,44 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,02 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Marks Spencer eine Marktkapitalisierung von 6,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at