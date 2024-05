FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in National Grid-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 09.05.2021 wurde das National Grid-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,32 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 073,307 National Grid-Anteilen. Die gehaltenen National Grid-Papiere wären am 08.05.2024 11 822,48 GBP wert, da der Schlussstand 11,02 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 18,22 Prozent vermehrt.

Der National Grid-Wert an der Börse wurde auf 40,76 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at