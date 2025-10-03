National Grid Aktie
|12,30EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1225 Pence auf "Overweight" belassen. Der Netzbetreiber dürfte nach dem ersten Geschäftshalbjahr 35 Prozent des für das Gesamtjahr angestrebten Ergebnisses in trockenen Tüchern haben, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Er mag die Anlagestory aus Gewinnwachstum und Wertschöpfung./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12,25 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10,70 £
|
Abst. Kursziel*:
14,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10,70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,49%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plcmehr Nachrichten
|
02.10.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.at)
|
02.10.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags in Grün (finanzen.at)
|
02.10.25
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.10.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.09.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
25.09.25
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.09.25
|Handel in London: FTSE 100 klettert (finanzen.at)
|
24.09.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plcmehr Analysen
|07:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|28.05.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|12,30
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:40
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:27
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|02.10.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|02.10.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG