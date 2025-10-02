National Grid Aktie
|12,30EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
02.10.2025 08:49:56
National Grid Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid nach dem Zwischenbericht vor den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Netzbetreiber entwickle sich den Planungen entsprechend, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
11,25 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
10,66 £
|
Abst. Kursziel*:
5,56%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
10,66 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,57%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu National Grid plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:30
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.09.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
25.09.25
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.09.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.09.25
|Handel in London: FTSE 100 klettert (finanzen.at)
|
24.09.25
|Verluste in London: FTSE 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
24.09.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plcmehr Analysen
|08:49
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:47
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:49
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:47
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|28.05.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|12,30
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:56
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:46
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:43
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:43
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|09:33
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|09:30
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:47
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:07
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:00
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:58
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07:57
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:36
|ABB Neutral
|UBS AG
|07:29
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:48
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|01.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.