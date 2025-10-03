National Grid Aktie

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

03.10.2025 09:07:57

National Grid Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1150 Pence auf "Buy" belassen. Analyst James Brand rechnet mit soliden Ergebnissen für das erste Geschäftshalbjahr. Dies schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Netzbetreibers am 6. November./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Buy
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,69 £ 		Abst. Kursziel*:
7,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,70 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

