National Grid Aktie
|12,30EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1150 Pence auf "Buy" belassen. Analyst James Brand rechnet mit soliden Ergebnissen für das erste Geschäftshalbjahr. Dies schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Netzbetreibers am 6. November./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Buy
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,69 £
|
Abst. Kursziel*:
7,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
