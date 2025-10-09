National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat National Grid auf "Buy" mit einem Kursziel von 1260 Pence belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Buy
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,97 £
|
Abst. Kursziel*:
14,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,70%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Analysen zu National Grid plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|12,60
|0,00%
