FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ocado Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Ocado Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,96 GBP. Bei einem Ocado Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 252,247 Ocado Group-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 531,99 GBP, da sich der Wert eines Ocado Group-Papiers am 04.11.2025 auf 2,11 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 46,80 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Ocado Group eine Marktkapitalisierung von 1,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at