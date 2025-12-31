Optimismus in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,08 Prozent stärker bei 9 948,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,851 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,000 Prozent auf 9 940,70 Punkte an der Kurstafel, nach 9 940,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 9 949,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 936,05 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,787 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 9 720,51 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 9 350,43 Punkten. Der FTSE 100 stand am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 8 173,02 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 20,44 Prozent. Bei 9 954,32 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Vodafone Group (+ 0,93 Prozent auf 0,99 GBP), BAE Systems (+ 0,64 Prozent auf 17,25 GBP), AstraZeneca (+ 0,57 Prozent auf 138,28 GBP), BAT (+ 0,48 Prozent auf 42,15 GBP) und Diageo (+ 0,47 Prozent auf 16,10 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Fresnillo (-3,10 Prozent auf 33,06 GBP), Antofagasta (-0,93 Prozent auf 32,85 GBP), Ocado Group (-0,89 Prozent auf 2,38 GBP), Flutter Entertainment (-0,80 Prozent auf 160,25 GBP) und WPP 2012 (-0,72 Prozent auf 3,38 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 1 068 881 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 244,335 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,95 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at