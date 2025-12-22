FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pearson-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Pearson-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,46 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Pearson-Aktie investiert hat, hat nun 10,575 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.12.2025 gerechnet (10,58 GBP), wäre das Investment nun 111,83 GBP wert. Mit einer Performance von +11,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Pearson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at