WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

Langfristige Anlage 15.12.2025 10:04:02

FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pearson-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Pearson-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Pearson-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,82 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 780,031 Pearson-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Pearson-Aktie auf 10,45 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 151,33 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,49 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Pearson belief sich zuletzt auf 6,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

