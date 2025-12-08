FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pearson-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Pearson-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Pearson-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Pearson-Anteile bei 7,64 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 130,890 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 298,69 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Papiers am 05.12.2025 auf 9,92 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 29,87 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Pearson einen Börsenwert von 6,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at