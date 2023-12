FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Reckitt Benckiser von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Reckitt Benckiser-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Reckitt Benckiser-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Reckitt Benckiser-Papiers betrug an diesem Tag 59,12 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,691 Reckitt Benckiser-Aktien im Depot. Die gehaltenen Reckitt Benckiser-Anteile wären am 06.12.2023 91,37 GBP wert, da der Schlussstand 54,02 GBP betrug. Das entspricht einer Abnahme von 8,63 Prozent.

Jüngst verzeichnete Reckitt Benckiser eine Marktkapitalisierung von 38,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

