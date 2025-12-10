FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rightmove von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Rightmove-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Rightmove-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Rightmove-Aktie an diesem Tag bei 6,41 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 15,607 Rightmove-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 5,31 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,81 GBP wert. Damit wäre die Investition um 17,19 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Rightmove bezifferte sich zuletzt auf 4,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at