Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
10.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rightmove von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Rightmove-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Rightmove-Aktie an diesem Tag bei 6,41 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 15,607 Rightmove-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 5,31 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,81 GBP wert. Damit wäre die Investition um 17,19 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Rightmove bezifferte sich zuletzt auf 4,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
