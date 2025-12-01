FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein RS Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in RS Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden RS Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die RS Group-Aktie bei 9,47 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in RS Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105,597 RS Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,86 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 618,80 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 38,12 Prozent verkleinert.

Insgesamt war RS Group zuletzt 2,78 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at