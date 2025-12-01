RS Group Aktie
WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442
|RS Group-Anlage
|
01.12.2025 10:04:31
FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein RS Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden RS Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die RS Group-Aktie bei 9,47 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in RS Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105,597 RS Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,86 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 618,80 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 38,12 Prozent verkleinert.
Insgesamt war RS Group zuletzt 2,78 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RS Group PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein RS Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.11.25
|FTSE 100-Papier RS Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RS Group-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
17.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)