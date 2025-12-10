Sage Aktie

Sage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Sage-Investition? 10.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sage von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Sage eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sage-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,00 GBP. Bei einem Sage-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,692 Sage-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.12.2025 83,31 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,83 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 16,69 Prozent gleich.

Sage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,21 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sage PLCmehr Nachrichten