FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Severn Trent-Aktien gewesen.

Am 04.12.2022 wurde die Severn Trent-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 27,35 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hat, hat nun 36,563 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Severn Trent-Papiers auf 28,10 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 027,42 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,74 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Severn Trent zuletzt 8,46 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at