WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

Frühes Investment 04.11.2025 10:04:11

FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Smith Nephew-Aktien verlieren können.

Die Smith Nephew-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Smith Nephew-Aktie bei 14,14 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smith Nephew-Aktie investiert, befänden sich nun 7,072 Smith Nephew-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,96 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 98,72 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,28 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Smith Nephew betrug jüngst 11,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

