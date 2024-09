FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Smith Nephew eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,00 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hat, hat nun 7,145 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Smith Nephew-Aktie auf 11,64 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,17 GBP wert. Mit einer Performance von -16,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Smith Nephew betrug jüngst 10,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at