FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Smiths-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Smiths-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Smiths-Anteile betrug an diesem Tag 9,27 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Smiths-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,787 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 251,35 GBP, da sich der Wert eines Smiths-Papiers am 12.12.2025 auf 23,30 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 151,35 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Smiths betrug jüngst 7,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at