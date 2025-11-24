FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Smiths-Investment gewesen.

Die Smiths-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 17,44 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smiths-Aktie investiert, befänden sich nun 5,734 Smiths-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,50 GBP, da sich der Wert einer Smiths-Aktie am 21.11.2025 auf 23,98 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 37,50 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Smiths belief sich jüngst auf 7,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at