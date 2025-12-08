Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Investmentbeispiel
|
08.12.2025 10:04:39
FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Smiths-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,25 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smiths-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 655,738 Smiths-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (23,72 GBP), wäre das Investment nun 15 554,10 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 55,54 Prozent.
Der Smiths-Wert an der Börse wurde auf 7,67 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smiths PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in London: FTSE 100 sackt zum Ende des Freitagshandels ab (finanzen.at)
|
05.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
03.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 startet im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smiths-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.11.25
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Smiths Aktionären eine Freude (finanzen.at)