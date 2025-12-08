Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Smiths Aktie

WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

Investmentbeispiel 08.12.2025 10:04:39

FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Smiths eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Smiths-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,25 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smiths-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 655,738 Smiths-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (23,72 GBP), wäre das Investment nun 15 554,10 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 55,54 Prozent.

Der Smiths-Wert an der Börse wurde auf 7,67 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

