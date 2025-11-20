FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Smiths Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Smiths-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Smiths am 19.11.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,46 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,55 Prozent. 152,00 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,40 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Smiths-Anteilsschein via London bei einem Wert von 24,20 GBP. Der Dividendenabschlag auf die Smiths-Aktie erfolgt am 20.11.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Smiths-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Smiths-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das Smiths-Papier eine Dividendenrendite von 1,96 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,45 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von Smiths via London 53,66 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 128,91 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Smiths

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,49 GBP. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,01 Prozent anziehen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Smiths

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Smiths beläuft sich aktuell auf 7,904 Mrd. GBP. Das KGV von Smiths beläuft sich aktuell auf 27,44. Der Umsatz von Smiths betrug in 2025 2,915 Mrd. GBP. Das EPS belief sich derweil auf 0,86 GBP.

