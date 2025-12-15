Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Lukrativer Standard Chartered-Einstieg?
|
15.12.2025 10:04:02
FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Standard Chartered von vor 3 Jahren verdient
Am 15.12.2022 wurden Standard Chartered-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Standard Chartered-Anteile bei 6,05 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 16,540 Standard Chartered-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (17,27 GBP), wäre die Investition nun 285,64 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 185,64 Prozent vermehrt.
Standard Chartered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Standard Chartered plcmehr Analysen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Standard Chartered plc
|19,60
|0,51%