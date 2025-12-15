Standard Chartered Aktie

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

Lukrativer Standard Chartered-Einstieg? 15.12.2025 10:04:02

FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Standard Chartered von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Standard Chartered eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 15.12.2022 wurden Standard Chartered-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Standard Chartered-Anteile bei 6,05 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 16,540 Standard Chartered-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (17,27 GBP), wäre die Investition nun 285,64 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 185,64 Prozent vermehrt.

Standard Chartered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Standard Chartered plc

Analysen zu Standard Chartered plc

