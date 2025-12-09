FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Weir Group-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Weir Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,96 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,355 Weir Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,00 GBP, da sich der Wert einer Weir Group-Aktie am 08.12.2025 auf 28,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,00 Prozent vermehrt.

Alle Weir Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at