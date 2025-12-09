Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Lukrative Weir Group-Anlage?
|
09.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Weir Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,96 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,355 Weir Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,00 GBP, da sich der Wert einer Weir Group-Aktie am 08.12.2025 auf 28,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,00 Prozent vermehrt.
Alle Weir Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,41 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Weir Group PLC
|32,48
|-0,37%
