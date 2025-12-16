Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Profitable Weir Group-Investition?
|
16.12.2025 10:03:58
FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Weir Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,45 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60,809 Weir Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Weir Group-Anteile wären am 15.12.2025 1 736,70 GBP wert, da der Schlussstand 28,56 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,67 Prozent angezogen.
Weir Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,35 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Weir Group PLC
|31,88
|-0,93%
