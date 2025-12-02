FTSE 100-Wert Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Weir Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Weir Group-Aktien gewesen.

Am 02.12.2015 wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Weir Group-Papier an diesem Tag 11,29 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 885,740 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 588,13 GBP, da sich der Wert eines Weir Group-Anteils am 01.12.2025 auf 27,76 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 145,88 Prozent angezogen.

Am Markt war Weir Group jüngst 7,14 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at